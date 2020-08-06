شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان: أحمد على بديل محمد شريف فى مواجهة الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حلمى طولان المدير الفنى لإنبى عزمه الاعتماد على أحمد على مهاجم الفريق البترولى فى مباراة الأهلى المقبلة فى ظل غياب محمد شريف، وقال طولان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "محمد شريف سيغيب عن مواجهة الأهلى، لكن سيكون أحمد علي هو اللاعب الذى سأعتمد على خدماته فى مركز رأس الحربة الصريح".

وتابع حلمى طولان "إنبى يملك ذخيرة مميزة فى خط الهجوم من خلال وجود محمد شريف وأحمد على وعرفة السيد، لكن أحمد على ظهر بشكل متميز فى المباريات الودية الأخيرة وسجل أربعة أهداف وبدأ يستعيد فورمته الفنية والبدنية بعد فترة تجميد مع بيراميدز".

ويضيف المدير الفنى لإنبى "فترة الستة أسابيع التى حددها اتحاد الكرة لإعداد الفرق جيدة لكنها لا تكفى للوصول لفورمة رائعة ونسعى لتخفيف الحمل البدنى لتخفيف التوتر وكذلك تجهيز اللاعبين من الناحية النفسية قبل عودة الدوري".

وفى وقت سابق، كشف عبد الناصر محمد، المشرف العام على الكرة بنادى إنبى، تفاصيل استعدادات فريقه لمواجهة الأهلى الأحد المقبل فى مسابقة الدورى العام. وقال عبد الناصر فى تصريحات إذاعية "نجرى مسحة غدا الجمعة تضم 25 لاعباً و8 من الجهاز الفنى والإدارى، وأتمنى أن نستمر فى تطبيق الإجراءات الاحترازية".

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وأضاف المشرف العام على الكرة بنادى إنبى، "لقاء الأهلى مباراة عادية ومثل أى مباراة، وأتمنى تقديم مباراة قوية بعد فترة غياب طويلة بسبب فيروس كورونا، نتمنى الخروج بنتيجة جيدة".

وأشار عبد الناصر محمد إلى أن محمد شريف لن يشارك أمام الأهلي، ونلتزم بالعقود ونحترم جميع البنود.

وتابع عبد الناصر، "نتمنى استمرار شريف بالفريق الموسم المقبل، وهذا قرار النادى الأهلي، ولكن رينيه فايلر المدير الفنى سوف يحسم الموقف ولكن ليس الآن، مازال هناك دور ثانٍ"، وتحدثنا مع محمد شريف للبقاء مع الفريق فى الموسم القادم ولكن كل شىء مؤجل حاليا".

واختتم المشرف العام على الكرة بنادى إنبى تصريحاته قائلا "ليس لدينا إصابات، وعاد إلينا صلاح سليمان وأحمد عبد العزيز بعد شفائهما من الإصابات لكنهم ليسوا جاهزين بنسبة 100%، وخاض اللاعبون فترة إعداد قوية مع حلمى طولان، وأتمنى ألا تكون هناك أى إصابة بسبب ضغط المباريات".