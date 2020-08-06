كارتيرون يخضع بن شرقي وأوناجم لبرنامج تأهيلي خاص

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قرر المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، خضوع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لبرنامج تأهيلي خاص.

وسيمشل البرنامج قياسات بدنية وبعض التمارين الخفيفة قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.

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وكان نادي الزمالك قد أعلن يوم أمس الأربعاء وصول الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة بعد فترة طويلة من الغياب على متن طائرة قادمة من دبي.

وغادر الثنائي إلى المغرب فور تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الكروي في البلاد مارس الماضي قبل أن يعودا الأربعاء.

وسيخضع الثنائي لمسحة طبية من أجل الاطمئنان عليهما قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.