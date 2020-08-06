محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
قرر المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، خضوع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لبرنامج تأهيلي خاص.
وسيمشل البرنامج قياسات بدنية وبعض التمارين الخفيفة قبل الانضمام للتدريبات الجماعية.
وكان نادي الزمالك قد أعلن يوم أمس الأربعاء وصول الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة بعد فترة طويلة من الغياب على متن طائرة قادمة من دبي.
وغادر الثنائي إلى المغرب فور تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الكروي في البلاد مارس الماضي قبل أن يعودا الأربعاء.
وسيخضع الثنائي لمسحة طبية من أجل الاطمئنان عليهما قبل الانتظام في التدريبات الجماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يخضع بن شرقي وأوناجم لبرنامج تأهيلي خاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.