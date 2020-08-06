الحضري: لدي يقين بالعودة للأهلي.. وواجهت ظروفًا غير طبيعية في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - عبر عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق عن ثقته الكبيرة في العودة من جديد إلى النادي الأحمر للعمل في أي موقع بعد اعتزاله كرة القدم حديثاً.

وفي حوار مع برنامج "أوضة اللبس" على قناة النهار قال الحضري: "لدي يقين في الله، وثقة كبيرة بأنني سأعود إلى الأهلي، علاقاتي جيدة مع كل اللاعبين ومجلس إدارة النادي".

وأضاف حارس مرمى المنتخب المعتزل: "سأعود إلى النادي الأهلي اليوم أو غداً أو بعد 10 سنوات، مؤمن تماماً بأنني سأعود، أحب النادي وأعشق الكيان والجماهير، وهذا أمر مشروع".

وكان عصام الحضري قد رحل عن النادي الأهلي في عام 2008 إلى فريق سيون السويسري هارباً دون علم ناديه؛ ليعتذر بعد ذلك ويعترف بالخطأ الذي ارتكبه.

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وتابع الحضري: "رحيلي بهذه الطريقة كان خطأ كبيراً، لو عادي بي الزمن لاختلف القرار، العقلية تتغير وطريقة التفكير تختلف بين زمن وآخر، لكن كان يجب أن أرحل".

وكشف الحضري عن سبب رحيله قائلاً: "عانيت من ضغوط كبيرة من المدرب مانويل جوزيه بعد سحب شارة القيادة وعدم حصولي على حقوقي بعد الأداء الذي أقدمه، لذلك اخترت الرحيل، مع اعترافي بالخطأ في الطريقة والقرار".

وعن فترة لعبه في صفوف الزمالك قال الحضري: "واجهت ظروفاً غير طبيعية في النادي الأبيض، بداية من معسكر الإعداد في سويسرا قبل بداية الموسم شعرت بأنني لن أوفق في هذا النادي".

وأتم الحضري: "بعض الأشخاص كانوا يدبرون أشياء ضدي في الخفاء، لن أقول إن عبدالواحد السيد مارس حربًا نفسية ضدي لأنني كنت حارس أفريقيا الأول، ولا أتأثر بهذه الأشياء، لكن كل شيء كان غير طبيعي، فقررت الرحيل".