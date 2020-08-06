دخل منتخب مصر لكرة الصالات معسكر مفتوح بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر ضمن الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم ليتوانيا 2021.
وانطلق المعسكر عصر اليوم الخميس في حضور الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات ويستمر حتي يوم 11 اغسطس .
ويضم المعسكر 18 لاعب من منتخب الشباب الحاصل علي برونزية اولمبياد الارجنتين وعناصر من دوري كرة الصالات ودوري الشركات والدوري العام من القسم الثاني والثالث ويسعي هشام صالح المدير الفني لتجديد دماء المنتخب والنزول بمتوسط الاعمار السنية واكتشاف عناصر جديدة إضافة للقوام الأساسي .
واكدت الدكتور سحر عبد الحق أنها تسعي لتوفير كل متطلبات المنتخب خلال الفترة القادمة من معسكرات تدريبية ومباريات ودية للظهور بشكل مشرف في كأس العالم خاصة وأن مصر من اقوي المنتخبات في افريقيا.
وقالت عبد الحق ان المنتخب الفترة المقبلة سيشهد دماء جديد وان الجهاز الفني وضع خطة للنزول بمعدل الاعمار السنية واكتشاف عناصر جديدة واعطاء الفرصة للاعبين الموهوبين إضافة إلي القوام الأساسي للمنتخب .
وأكد هشام صالح أنه وضع خطة لإعداد المنتخب بشكل جيد بإشراف من سحر عبد الحق وأنه يتم اختبار أكثر من لاعب
وقال إنه يسعي لإقامة سلسلة من المباريات الودية الدولية طبقا للأجندة الدولية حيث تلقي منتخب مصر لكرة الصالات دعوات من منتخبات باراجواي وفرنسا وإيران لإقامة تجارب ودية .
واضاف هشام صالح أن هناك دعم متواصل من سحر عبد الحق ولا تبخل علي المنتخب بشئ مشيرا إلي أن زيارتها للفريق ساهمت في رفع معنويات اللاعبين بشكل كبير ووجه لها الشكر علي دعمها .
ويقود منتخب مصر لكرة الصالات هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وايمن عبد الرحمن مدرب حراس المرمي و دكتور عادل الحداد ودكتور هاني درويش الجهاز الطبي وأحمد حسن مسئول مهمات.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب الصالات في معسكر مفتوح استعداداً لمنافسات مونديال ليتوانيا 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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