رابطة الدوري النمساوي تسمح بحضور الجماهير

قررت رابطة الدوري النمساوي لكرة القدم، اليوم الخميس السماح بحضور جماهير الفريق صاحب الأرض للمباريات في الدوري خلال اللقاءات القادمة مع بداية الموسم الجديد.

ولن يتم السماح بحضور جماهير الفريق الضيف حتى نهاية العام بموجب للوائح الجديدة لتفشي أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال كريستيان إيبنباور رئيس رابطة الدوري

النمساوي في بيان الخميس "المشاعر تبقي على حيوية كرة القدم، ليس فقط داخل الملعب لكن أيضا في المدرجات، بالتالي كان من الصعب إتخاذ قرار حضور أكبر عدد ممكن من جماهير الفريق صاحب الأرض وحظر حضور جماهير الفريق الزائر طالما بقيت القيود المتعلقة بفيروس كورونا".

وينطلق الموسم الجديد من الدوري النمساوي في 11 سبتمبر المقبل دون فريق ماترسبرج الذي أعلن الخميس أنه سيتخلى عن رخصة مشاركته في الدوري وسيعلن إفلاسه نظرا لأن الراعي الرئيسي له، وهو بنك محلي تورط في فضيحة فساد مالي كبرىن وسيحل فريق تيرول الذي كان قد هبط من المسابقة، محل ماترسبرج في الدوري النمساوي.