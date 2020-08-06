جهاز الإسماعيلي يتابع عودة الدورى

طالب الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز المدير الفني للفريق بتسجيل مواجهة المصرى البورسعيدى أمام الزمالك التى تنطلق الساعة الثامنة مساء على ملعب برج العرب ، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري والتى سيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يأتى ذلك ، من أجل متابعة أهم نقاط القوة

والضعف للفريق البورسعيدى قبيل مواجهته منتصف الشهر الجارى ، لحساب الجولة الــ19 من عمر المسابقة المحلية.

وتعود المسابقة بعد غياب استمر نحو 150 يوما فى أعقاب تفشى فيروس كورونا المستجد.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى تدريبات بدنية فى صالة الألعاب الرياضية “الجيم” ، وذلك

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ضمن خطة الجهاز الفنى فى الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

وسبق دخول اللاعبين صالة الجيم، إلقاء الجهاز الفنى محاضرة لجميع لاعبيه تضمنت حثهم على تقديم أفضل ما لديهم خلال المران.

وحرص المدير الفني الفرنسى ديديه جوميز على تنفيذ مجموعة من التدريبات بالجيم.

ويستعد الفريق بكل قوة لاستئناف مسابقة الدورى المصرى والتى توقفت الأشهر الماضية بسبب جائحة كورونا.

ويحل الدراويش ضيفا على شقيقه المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب الجولة الــ19 من عمر المسابقة منتصف الشهر الجاري.