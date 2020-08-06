ثنائى الإسماعيلى الأفضل فى المراوغات الناجحة بالدوري

يستعد عشاق الساحرة المستديرة فى مصر لعودة منافسات الدورى المحلى ، بعد توقف طويل فى أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويستهل الدورى المصرى الممتاز مبارياته، بلقاء الزمالك مع المصري اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب برج العرب، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري والتى سيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس 1.
وقبل انطلاق الدورى ، يعد ثنائى الإسماعيلى عبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى همالأكثر فى المراوغات الناجحة وفقا للغة الارقام.
وقام الجناح الدولى عبد الرحمن مجدى بعمل 67 مراوغة ناجحة فيما نجح مهاجم وجناح الفريق محمد الشامى فى 64 مراوغة يليهما محمد الصباحى ورزاق سيسه ثنائى الاتحاد بواقع 54 للأول و50 للأخير.
وصنع الثنائى 3 أهداف بالمسابقة حتى الآن بواقع هدفين لعبد الرحمن مجدى وهدف للشامى.
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