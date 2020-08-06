أيمن أشرف يخضع لاختبار طبي

يخضع أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار طبي لتحديد مدى تحسن إصابته في كاحل القدم التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

ويأمل الأهلي جاهزية أيمن أشرف لخوض مباراة إنبي يوم الأحد المقبل في بطولة الدوري لحل أزمة الدفاع في ظل غياب ياسر إبراهيم للإصابة ورامي ربيعة للإيقاف.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم الخميس بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة أمس الأربعاء.

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وعلى جانب آخر، يعيش السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة من الغضب العارم بسبب الأزمات الخاصة ببعض لاعبي الفريق والتي لاحظها منذ عودته من سويسرا.

وفوجئ فايلر بعدم تمديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق من هيديرسفيلد الإنجليزي بجانب أن حسين الشحات جناح أيمن الفريق تأخر في إجراء جراحة الفتاق بخلاف أن محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق لم يتم تخفيض عقوبته بسبب أحداث السوبر بالشكل المطلوب وتوقفت عند 10 مباريات فقط.

وتحدث فايلر مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ أكثر من مرة في الفترة الماضية حول بعض المشاكل التي تخص نجوم الفريق.