عبد الحفيظ: ملف رمضان صبحي في يد أمير توفيق

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن ملف تمديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق من ناديه هيديرسفيلد تاون الإنجليزي خاص بمدير التعاقدات أمير توفيق.

وأكد عبد الحفيظ لـ"بوابة الوفد" أن توفيق يقود الملف مع مسؤولي النادي الإنجليزي وسيكون عنده كل الأمور المتعلقة بمسألة بقاء رمضان صبحي مع الفريق من عدمه.

وانتهت إعارة رمضان صبحي مع الأهلي بنهاية شهر يونيو الماضي ، وأخطر هيديرسفيلد اللاعب بالعودة لإنجلترا مجدداً في الأسبوع المقبل.

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وعلى جانب متصل، يعيش السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة من الغضب العارم بسبب الأزمات الخاصة ببعض لاعبي الفريق والتي لاحظها منذ عودته من

سويسرا.

وفوجئ فايلر بعدم تمديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق من هيديرسفيلد الإنجليزي بجانب أن حسين الشحات جناح أيمن الفريق تأخر في إجراء جراحة الفتاق بخلاف أن محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق لم يتم تخفيض عقوبته بسبب أحداث السوبر بالشكل المطلوب وتوقفت عند 10 مباريات فقط.

وتحدث فايلر مع مدير الكرة سيد عبد الحفيظ أكثر من مرة في الفترة الماضية حول بعض المشاكل التي تخص نجوم الفريق.