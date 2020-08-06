أزمات نجوم الأهلي تفجر ثورة فايلر

يعيش السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة من الغضب العارم بسبب الأزمات الخاصة ببعض لاعبي الفريق التي لاحظها منذ عودته من سويسرا.

فوجئ فايلر بعدم تمديد إعارة رمضان صبحي نجم الفريق من هيديرسفيلد الإنجليزي، بجانب أن حسين الشحات جناح أيمن الفريق تأخر في إجراء جراحة الفتاق بخلاف أن محمود عبدالمنعم

كهربا نجم الفريق لم يتم تخفيض عقوبته بسبب أحداث السوبر بالشكل المطلوب، وتوقفت عند 10 مباريات فقط.

تحدث فايلر مع مدير الكرة سيد عبدالحفيظ أكثر من مرة في الفترة الماضية حول بعض المشاكل التي تخص نجوم الفريق.