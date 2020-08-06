هيديرسفيلد يصدم الأهلي ويطلب عودة رمضان صبحي

طلب نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي من رمضان صبحي لاعبه المعار للنادي الأهلي العودة للتدريبات الجماعية خلال 10 أيام. أيام. وأبلغ هيديرسفيلد اللاعب بالعودة بعد نهاية إعارته للفريق الأحمر يوم 30 يونيو الماضي. يونيو الماضي. ومن المقرر أن يغادر رمضان صبحي إلى إنجلترا للانتظام في تدريبات فريقه في ظل عدم اتفاق الأهلي مع هيديرسفيلد على تمديد الإعارة.

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