طلب نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي من رمضان صبحي لاعبه المعار للنادي الأهلي العودة للتدريبات الجماعية خلال 10أيام.
وأبلغ هيديرسفيلد اللاعب بالعودة بعد نهاية إعارته للفريق الأحمر يوم 30يونيو الماضي.
ومن المقرر أن يغادر رمضان صبحي إلى إنجلترا للانتظام في تدريبات فريقه في ظل عدم اتفاق الأهلي مع هيديرسفيلد على تمديد الإعارة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيديرسفيلد يصدم الأهلي ويطلب عودة رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.