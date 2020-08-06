البدري يجتمع بجهاز المنتخب بعد مؤجلات الدوري

يعقد حسام البدري، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اجتماعًا مع أعضاء جهازه المعاون بمقر الاتحاد بالجبلاية، عقب انتهاء مباريات مؤجلات الدوري، التي تنطلق اليوم بمباراة الزمالك والمصري باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية. الإسكندرية. يحضر الاجتماع محمد بركات، مدير المتتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر. يناقش حسام البدري آليات متابعة المباريات ومراقبة كل اللاعبين عن كثب وتوزيع جدول حضور الجهاز الفني للملاعب ومشاهدة اللاعبين عن قرب في إطار الإجراءات الاحترازية واستعدادًا لأول توقف دولي. عن كثب وتوزيع جدول حضور الجهاز الفني للملاعب ومشاهدة اللاعبين عن قرب في إطار الإجراءات الاحترازية واستعدادًا لأول توقف دولي. ويسعى المدير الفني ومعاونوه لوضع السيناريوهات كافه الممكنة للاستعدادات للمرحلة المقبلة انتظارًا لتحديد الكاف لارتباطات المنتخب في مشوار التصفيات المؤهلة لكأسي الأمم الأفريقية والعالم.

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