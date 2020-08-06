رياضة | باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة ثلاثي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يكشف طبيعة إصابة ثلاثي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي عن إصابة ثلاثي الفريق ماركو فيراتي وكيليان مبابي ولايفن كورزاوا، كما كشف عن طبيعة إصابتهم.

وعن حالة ماركو فيراتي، علق باريس سان جيرمان في بيان له عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت:" يعاني فيراتي من احتكاك قوي مع كدمة في ربلة الساق اليمنى، سيحدد النادي تطور إصابته خلال الساعات 72 المقبلة".

وعن حالة كيليان مبابي، علق النادي الفرنسي قائلاً:"يواصل مبابي بورتوكول العودة الخاص به كما كان متوقعاً عاد مبابي إلى الركض بدون كرة".

ووعن إصابة كورزاوا، اختتم باريس سان جيرمان بيانه قائلاً:" يعاني كورزاوا من تمزق عضلي في فخذه الأيمن ومن المتوقع عودته إلى التدريبات الجماعية بعد أسبوعين من الآن".