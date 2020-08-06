رياضة | الزمالك يفقد «نصف الفريق» أمام المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفقد «نصف الفريق» أمام المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخدمات مجموعة من لاعبيه في مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز والتي ستقام مساء اليوم الخميس وذلك ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.

ويواصل لاعبو الفارس الأبيض تدريباتهم الجماعية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي عقد جلسة مع لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم قبل عودة بطولة الدوري وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية.

ومن المقرر أن يفتقد الزمالك لغياب مجموعة من اللاعبين الأساسين في تشكيل الفريق على رأسهم غياب الثنائي طارق حامد ويوسف أوباما بسبب الإصابات العضلية. Advertisements

كما سيغيب أيضًا عن المشاركة في المباراة محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإيقاف نتيجة عقوبة أحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات.

وسيفتقد الزمالك أيضًا لخدمات الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم عقب وصولهم صباح اليوم إلى القاهرة وعدم قدرتهم على اللحاق بمعسكر الفريق الأبيض وذلك قبل إجراء مسحة فيروس كورونا.