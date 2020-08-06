رياضة | الزمالك يفقد «نصف الفريق» أمام المصري البورسعيدي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يفقد «نصف الفريق» أمام المصري البورسعيدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
سيفتقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخدمات مجموعة من لاعبيه في مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز والتي ستقام مساء اليوم الخميس وذلك ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري.
ويواصل لاعبو الفارس الأبيض تدريباتهم الجماعية تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الذي عقد جلسة مع لاعبي الفريق من أجل تحفيزهم قبل عودة بطولة الدوري وطالبهم بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية.
ومن المقرر أن يفتقد الزمالك لغياب مجموعة من اللاعبين الأساسين في تشكيل الفريق على رأسهم غياب الثنائي طارق حامد ويوسف أوباما بسبب الإصابات العضلية.
كما سيغيب أيضًا عن المشاركة في المباراة محمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإيقاف نتيجة عقوبة أحداث مباراة السوبر المصري في الإمارات.
وسيفتقد الزمالك أيضًا لخدمات الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم عقب وصولهم صباح اليوم إلى القاهرة وعدم قدرتهم على اللحاق بمعسكر الفريق الأبيض وذلك قبل إجراء مسحة فيروس كورونا.
يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، حيث شارك في 16 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل 4 مباريات وخسر 3 مباريات. تمكن الزمالك حتى الآن من تسجيل 22 هدفا ومني مرماه ب 13 هدفا وحصل لاعبو الفريق على 3 بطاقات حمراء و34 بطاقة صفراء.