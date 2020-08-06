رياضة | التشكيل المتوقع لأرسنال بعد اقتراب التعاقد مع ويليان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لأرسنال بعد اقتراب التعاقد مع ويليان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو فريق أرسنال من التعاقد مع البرازيلي ويليان لاعب تشيلسي الحالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وينتهي عقد ويليان مع فريقه الحالي تشيلسي بعد انتهاء مشوار النادي في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسوف يكون اللاعب البرازيلي متاح بشكل مجاني.

ويرى ميكيل ارتيتا مدرب أرسنال، إن ويليان سيكون إضافة كبيرة لهجوم الجانرز في الموسم المقبل، حيث يأتي التشكيل المتوقع في وجود البرازيلي كالآتي :-

حراسة المرمى: لينو.

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خط الدفاع: بيليرين - ديفيد لويز - هولدينج - تيرني.

خط الوسط: داني سيبايوس - تشاكا - ويليان - بوكايو ساكا.

خط الهجوم: ايميريك اوباميانج - الكسندر لاكازيت.

وستكون هناك أزمة داخل نادي أرسنال، وذلك بسبب تواجد الثنائي ويليان ونيكولاس بيب في نفس المركز.