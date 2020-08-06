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رياضة | مانولاس: أعرف جيدا كيف أقصي برشلونة من دوري أبطال أوروبا

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كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مانولاس: أعرف جيدا كيف أقصي من والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مانولاس مدافع فريق نابولي على أهمية مباراة فريقه المقبلة أمام برشلونة في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال مانولاس في تصريحات صحفية اليوم الخميس :"أعرف جيدًا كيفية إقصاء برشلونة من دوري الأبطال".

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وأضاف :"توتي اتصل علي وقام بتحفيزي وقال لي هيا يا مانولاس, افعل ذلك مرة اخرى. الكامب نو ملعب مذهل وسوف يترك تأثير كبير".

وتابع :" الرقم واحد في العالم من وجهة نظري، من اجل جودته وعبقريته لكنني مُتفائل ولست خائفًا. نريد مفاجئة برشلونة .. لديهم الضغط وسيكون تحدي لنا".

وزاد :"نأمل أن يتعافى إنسيني من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأن يكون جاهزًا لمواجهة برشلونة

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