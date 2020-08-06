رياضة | فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 05:15 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في وضع يده على التشكيل المناسب لفريقه ضده إنبي، بالدوري العام.

واستقر المدرب السويسري، بنسبة كبيرة على التشكيل المناسب للمواجهة المرتقبة والتي ستكون أولى مباريات الفريق الرسمية، عقب استئناف النشاط الرياضي بعد غياب دام أكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن المنتظر أن يبدأ فايلر بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

Advertisements

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج، أحمد الشيخ ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي.

خط الهجوم: مروان محسن.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره إنبي، مساء الأحد المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الإسبوع الخامس عشر من الدوري العام.