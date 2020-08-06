الامارات | نجما الزمالك يكذّبان شائعات "التمرد".. وينتظمان في تدريبات الفريق

شكرا لقرائتكم خبر عن نجما الزمالك يكذّبان شائعات "التمرد".. وينتظمان في تدريبات الفريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التحق نجمي فريق الزمالك المصري لكرة القدم، المغربيان محمد أوناجم واشرف بن شرقي في تدريبات الفريق صباح اليوم، بعد وصولهما إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس، ليفندا بذلك الشائعات التي تناثرت خلال الأيام الماضية عن تمردهما على إدارة النادي، ورفضهما العودة، بداعي البحث عن وجهة جديدة لهما.

وشارك اللاعبين في التدريبات المقامة في استاد برج العرب، قبل ساعات من لقاء الزمالك المنتظر مع المصري مساء اليوم في لقاء مؤجل عن الجولة 14، وفي مستهل استئناف نشاط الدوري المصري لكرة القدم، بعد توقف دام أشهرا بسبب تأثيرات فيروس كورونا.

وجاءت نتيجة مسح كورونا سلبية للاعبين بحسب ما نقلته صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، ليتم السماح لهما باللحاق بمعسكر الفريق. وكان تأخر سفر اللاعبين إلى القاهرة، وراء الأخبار التي راجت أخيرا، وادعت أنهما رفضا دعوة النادي للعودة إلى الفريق، بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهما المالية عن الأشهر الماضية.

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