شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الدوري الإنجليزي توافق على استمرار الـ«VAR».. وترفض الـ 5 تغييرات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

عقدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج»، اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة قواعد الموسم المقبل 2020-2021 من البطولة.

وأصدرت الرابطة بيانًا رسميًا عقب نهاية الاجتماع، أكدت خلاله موافقة الأندية بالإجماع على استمرار تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد الـ«VAR».

كما اتفقت الأندية على العودة لإجراء ثلاثة تغييرات فقط في كل مباراة، وبحد أقصى سبعة لاعبين على مقاعد البدلاء.