شكرا لقرائتكم خبر عن استوديو تحليلي بقناة الزمالك قبل مباراة المصري الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطلق نادي الزمالك الفضائية خدمة برامجية جديدة اليوم الخميس بأول استوديو تحليلي قبل مباراة رسمية للفريق في الدوري وذلك في تمام السابعة مساء اليوم قبل ساعة كاملة من مباراة الفريق أمام المصري البورسعيد في افتتاح مباريات الدوري ضمن سلسلة اللقاءات المؤجلة من الدور الأول.

ويحل الثنائي فاروق جعفر واسماعيل يوسف نجما الزمالك ضيوف على أول استوديو تحليلي للقناة من إنطلاقها في يناير الماضي.

ويقدم الاستوديو التحليلي الأول اليوم طارق يحيي على أن يستمر بعد الاستوديو التحليلي في تقديم برنامج «زملكاوي» الذي سيبدا باستمرار الفقرة التحليلية بعد المباراة يعقبها فقرة النقد الرياضي.