شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يتابع عودة الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب الجهاز الفنى لفريق النادي الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز بتسجيل مواجهة المصرى البورسعيدى أمام الزمالك التى تنطلق الساعة الثامنة مساء على ملعب برج العرب ، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14 للدوري المصري والتى سيتم نقلها عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يأتى ذلك من أجل متابعة أهم نقاط القوة والضعف للفريق البورسعيدى قبيل مواجهته منتصف الشهر الجارى ، لحساب الجولة الــ19 من عمر المسابقة المحلية.

وتعود المسابقة بعد غياب استمر نحو 150 يوماً فى أعقاب تفشى فيروس كورونا المستجد.