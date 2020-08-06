شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق مبادرة رياضتك مناعتك غدًا بماراثون دراجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، يقام ماراثون للدراجات كمرحلة اولى من مبادرة «رياضتك مناعتك» التي تنفذها الوزارة لبدء النشاط الرياضي. ووتنطلق المبادرة، غدا الجمعة الموافق 7 أغسطس في تمام الساعة 7.30 صباحا، من أمام بوابة استاد القاهرة الدولي بشارع يوسف عباس بجوار المركز الكشفي العربي، وسيكون تجمع المشاركين أمام بوابة 3 بجوار الطب الرياضي. ووجهت وزارة الرياضة الدعوة لوسائل الإعلام لحضور الماراثون حيث خصصت الوزارة حافلة خاصة لنقل الصحفيين والإعلاميين وقنوات التليفزيون. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 94,875

تعافي 47,182

وفيات 4,930

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