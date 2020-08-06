شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يجتمع بجهاز المنتخب بعد مؤجلات الدوري لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يعقد حسام البدري، المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اجتماعا مع أعضاء جهازه المعاون بمقر الاتحاد بالجبلاية عقب انتهاء مباريات مؤجلات الدوري والتي تنطلق اليوم بمباراة الزمالك والمصري باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.
ويحضر الاجتماع محمد بركات، مدير المتتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر.
ويناقش الكابتن حسام البدري، آليات متابعة المباريات ومراقبة كل اللاعبين عن كثب وتوزيع جدول حضور الجهاز الفني للملاعب ومشاهدة اللاعبين عن قرب في إطار الإجراءات الاحترازية واستعدادا لأول توقف دولي.
ويسعي المدير الفني ومعاونيه لوضع كافه السيناريوهات الممكنة للاستعدادات للمرحلة المقبلة انتظارًا لتحديد الكاف لارتباطات المنتخب في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وكأس العالم.
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