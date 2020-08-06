شكرا لقرائتكم خبر عن ردًا على تجاوزات اللاعب.. الخصم المالي سلاح الأهلى في معاقبة حسام عاشور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يدرس مجلس إدارة الأهلي، توقيع عقوبات مالية على حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تخصم من باقى مستحقاته لدى النادي، بسبب تكرار هجومه على المسؤولين بعد قرار عدم تجديد عقده ورفضه العرض الذي قدمه محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، بإقامة مباراة اعتزال والعمل في قطاع الناشئين أو قناة النادي.

ووفقا لمصدر داخل النادي، يدرس الجهاز الفنى تحويل ملف عقوبات اللاعب على لجنة التخطيط، لأخذ رأيها في توقيع عقوبات على اللاعب من مستحقاته، خاصة بعد حالة الغضب التي سيطرت على الجميع بسبب تطاول اللاعب المستمر وعدم التزامه الصمت.

فيما كشف المصدر عن تلقى اللاعب عرضا من أحد وكلاء اللاعبين لتسويقه في الدورى الأمريكي بداية من الموسم الجديد.