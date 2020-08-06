شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تدريبي لـ«أزارو» في المغرب لحين عودته إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
وضع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، برنامج تدريبى يؤديه وليد أزارو، لاعب الفريق، في المنزل خلال فترة تواجدة حاليا مع أسرته في المغرب، وذلك للحفاظ على لياقته البدنية، وليكون جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب عودتة للفريق خلال شهر سبتمبر المقبل.
ويتواصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، مع اللاعب للاطمئنان على أحواله بعد انتهاء فترة إعارته إلى الاتفاق السعودى، وذلك لحين تحديد مصيره سواء بإعارتة أو استمراره مع الأهلى في الموسم الجديد.
ووفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، يكثف وكيل أعمال اللاعب من جهوده لتسويق اللاعب في أحد الدوريات الخليجية بناء على رغبة اللاعب الذي يخشى العودة للأهلى وذلك بسبب تأزم علاقته مع رينيه فايلر المدير الفنى، الذي كان السبب في رحيله للاحتراف في السعودية.
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