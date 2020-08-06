شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لـ«بن شرقي» و «أوناجم» لاعبا الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر الفريق المقام حالياً في برج العرب صباح اليوم الخميس. جاء ذلك بعد التأكد من سلبية المسحة الخاصة بهما لينضم الثنائى إلى المعسكر الفريق قبل لقاء المصرى البورسعيدى، مساء اليوم، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز والتي ستقام ببرج العرب.
وكان الثنائي عاد إلى القاهرة أمس بعد تأخرهما في العودة بسبب ظروف الطيران في الفترة الماضية.
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