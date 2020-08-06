شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا لـ«بن شرقي» و «أوناجم» لاعبا الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر الفريق المقام حالياً في برج العرب صباح اليوم الخميس. جاء ذلك بعد التأكد من سلبية المسحة الخاصة بهما لينضم الثنائى إلى المعسكر الفريق قبل لقاء المصرى البورسعيدى، مساء اليوم، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز والتي ستقام ببرج العرب.

وكان الثنائي عاد إلى القاهرة أمس بعد تأخرهما في العودة بسبب ظروف الطيران في الفترة الماضية.