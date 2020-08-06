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سلبية مسحة كورونا لـ«بن شرقي» و «أوناجم» لاعبا الزمالك

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر الفريق المقام حالياً في برج العرب صباح اليوم الخميس. جاء ذلك بعد التأكد من سلبية المسحة الخاصة بهما لينضم الثنائى إلى المعسكر الفريق قبل لقاء المصرى البورسعيدى، مساء اليوم، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز والتي ستقام ببرج العرب.

وكان الثنائي عاد إلى القاهرة أمس بعد تأخرهما في العودة بسبب ظروف الطيران في الفترة الماضية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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