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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كورتوا : الريال قادر ان يفوز على السيتي ويشيد بزيدان هازارد وغوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020
اوضح حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا ان فريقه لديه القدرة على الـاهل الى الدور المقبل من دوري الابطال حين يحل ضيفا على فريق مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد ضمن اياب دورلا ال16 من البطولة وكان الفريق الملكي خسر ذهابا عى ارضه وامام جمهوره بنتيجة 2-1.
وخلال حديث مطول قال كورتوا: "كل شيء ممكن ولدينا احتمالات كبيرة، وحين كنت مع تشيلسي فزت بمباراة وحيدة ".
وعن وجود زيدان على راس الجهاز الفني اضاف: "هو مدرب يجعلنا نفكر في هدف واحد من اجل الوصول اليه وهذا ما تحقق في الدوري".
وعن المدير الفني للسيتي غوارديولا اردف قائلا: "انا اعرفه جيدا حين كنت مع تشيلسي وقد كان من الصعب جدا التغلب على فريقه فهو يمتلك فكر ونجح في تطبيقه مع مانشستر سيتي على مدار السنوات الماضية".
وتابع: "لا احد يمكنه ان يعرف ما ستكون النتيجة لان كل مباراة تكون مختلفة عن غيررها، نعرف ما علينا القيام به وهو الفوز وتسجيل هدفين على الأقل للتأهل إلى المرحلة التالية، السيتي فريق كبير ولو انه يلعب في الدوري الاسباني لكان اصبح من أفضل الأندية بالبطولة، ويحظى بتقدير جميع اللاعبين".
وعن هازارد ختم قائلا: "هو لاعب حظه سيء كان هذه الموسم لكثرة الاصابات ولا اقول ذلك لانه صديقي او من نفس بلدي ولكننا نتحدث عن افضل اللاعبين الذين قدمتهم كرة القدم في العقود الأخيرة".
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