كروس: كذبت مرة على طبيب بايرن ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

كشف اللاعب الألماني توني كروس أنه كذب مرة على طبيب فريق ​بايرن ميونيخ​ بشأن إصابته، وأن هذا الأمر ساعده في النهاية في الحصول على فترة إعارة قيّمة بعيدًا عن عمالقة البوندسليغا.



وقال كروس: "لم تسمع أي شيء آخر عن الأمر حتى يومنا هذا. خاصة عندما تبين أنه كان بالفعل تمزق في الرباط، لم أشعر برغبة في شرح ما حدث. الآن بعد كل هذا الوقت، لا يمكن معاقبتي على ذلك".

وأضاف: "أعتقد أن بايرن لم يكن سيسمح لي بالانتقال لو كنت لائقًا. لم ألعب كثيرًا من قبل على أي حال، ثم تضافرت الأمور حتى سمح لي بالذهاب إلى ليفركوزن".