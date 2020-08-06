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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مانشستر سيتي يتطلع إلى إبرام 4 صفقات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020
أفادت شبكة سكاي سبورتس أن نادي مانشستر سيتي يتطلع إلى التعاقد مع ما يصل إلى أربعة لاعبين آخرين خلال فترة الانتقالات ويريدون إنجاز أعمالهم بحلول بداية الموسم الجديد في 12 أيلول.
وكان السيتي قد أكمل صفقة انتقال اللاعب ناثان آكي بقيمة 41 مليون جنيه إسترليني من بورنموث.
سينضم أكي إلى فيران توريس في ملعب الاتحاد بعد انضمام اللاعب الإسباني من فالنسيا يوم الثلاثاء مقابل رسم مبدئي قدره 20.8 مليون جنيه إسترليني.
ويتطلع السيتي إلى إبرام صفقات أخرى من ضمنها صفقة لاعب نابولي كاليدو كوليبالي.
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