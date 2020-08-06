شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع لـ المصري البورسعيدي أمام الزمالك فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعود اليوم الخميس عجلة الدورى المصرى للدوران مجدداً بعد توقف قرابة الأربعة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وتُستأنف المنافسات بمواجهة الزمالك أمام المصرى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14، فى تمام الثامنة مساءاً فى موقعة مثيرة كعادة الفريقين.

ويدخل الزمالك المباراة مُحتلاً المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة من بينها مباراة احتسب فيها مهزومًا بنتيجة 2 / 0، أمام الأهلى، لعدم ذهابه للمباراة فى موعدها المُحدد، ليصبح الأبيض مُشاركًا فى 16 مباراة بالدورى حقق خلالها الفوز فى 9 لقاءات وتعادل فى 4 مباريات وهُزم فى 3 مباريات من بينهم هزيمة اعتبارية بالانسحاب أمام الأهلى، فيما سجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبل خلال هذه المباريات 13 هدفًا من بينها هدفان اعتباريان فى مباراة القمة .

أما المصري، فيحتل المركز العاشر فى ترتيب الدورى ورصيده 20 نقطة بعد خوض 16 مباراة فاز فى خمسة مباريات وتعادل فى مثلها وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

وتبدو التشكيلة الأقرب لحسابات طارق العشري مع المصري، كالتالي:-

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

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خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – أحمد شوشة – كريم العراقي – بهاء مجدي.

خط الوسط: عمرو موسى – فريد شوقي – إيزي إيميكا – أحمد عادل.

خط الهجوم: أحمد ياسر – محمود وادي.