شكرا لقرائتكم سمير عدلي يبحث ترتيبات رحلة الأهلي للمغرب مع السفارة قبل مواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري سمير عدلي المدير الإدار لفريق الأهلي إتصالات بالسفارة المصرية في المغرب من أجل الترتيب لعدة أمور خاصة برحلة المارد الأحمر للمغرب أواخر سبتمبر المقبل لمواجهة الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ، وفتح سمير عدلي الأيام الماضية خطوط إتصالات مكثفة مع السفير المصري في المغرب للتنسيق بشأن عدة أمور خاصة بالرحلة قبل سفر الاهلي لخوض اللقاء المرتقب.

على صعيد متصل ، اقترب محمود الخطيب، رئيس النادى ، من رئاسة بعثة الفريق فى المغرب خلال مواجهة الوداد ومن المقرر أن يُعلن مجلس الأهلى رئيس البعثة خلال الأيام المقبلة، لكن المعلومات الواردة من القلعة الحمراء تُشير إلى أن الخطيب سيكون رئيس البعثة فى هذه المباراة المرتقبة والتى يتطلع خلالها الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهّل مهمة الفريق فى لقاء العودة بالقاهرة.

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وأعلن الاتحاد الأفريقى أن مباراة الذهاب ستقام بالمغرب أحد يومى 25 و26 سبتمبر المقبل، فيما تقام مباراة العودة يوم 2 أو 3 أكتوبر المقبل بالقاهرة، وحدد الأهلى 3 أكتوبر موعداً لمباراة العودة باستاد القاهرة، وينتظر الأحمر وصول الموافقة الأمنية لإقامة اللقاء فى استاد القاهرة، فيما لم يُحدد النادى المغربى موعد مباراته الذهاب حتى الآن.

الخطيب كان قد ترأس بعثة الأهلى فى جنوب أفريقيا خلال مباراة صن داونز يوم 7 مارس الماضى بأياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله ليتأهل الأحمر لنصف نهائى البطولة بعدما سبق وفاز فى لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.

ويعود الأهلى لمنافساته المحلية الأحد المقبل بمواجهة أنبى فى اللقاء المؤجل من الجولة 14 للدورى الممتاز بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورنا.