شكرا لقرائتكم حلمى طولان يكشف عن بديل محمد شريف فى مواجهة إنبي ضد الأهلى بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حلمى طولان المدير الفنى لأنبى عزمه الاعتماد على أحمد على مهاجم الفريق البترولى فى مباراة الاهلى المقبلة فى ظل غياب محمد شريف ، وقال طولان فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر أذاعة أون سبورت أف أم :"محمد شريف سيغيب عن مواجهة الأهلي، ولكن سيكون أحمد علي هو اللاعب الذي سأعتمد على خدماته في مركز رأس الحربة الصريح"

وتابع حلمى طولان :" انبى يملك ذخيرة مميزة فى خط الهجوم من خلال وجود محمد شريف وأحمد على وعرفة السيد ، ولكن أحمد على ظهر بشكل متميز فى المباريات الودية الاخيرة وسجل أربعة أهداف وبدأ يستعيد فورمته الفنية والبدنية بعد فترة تجميد مع بيراميدز".

ويضيف المدير الفنى لإنبى :"فترة الستة أسابيع التى حددها اتحاد الكرة لإعداد الفرق جيدة ولكنها لاتكفى للوصول لفورمة رائعة ونسعى لتخفيف الحمل البدنى لتخفيف التوتر وكذلك تجهيز اللاعبين من الناحية النفسية قبل عودة الدوري".

وفى وقت سابق ، كشف عبد الناصر محمد، المشرف العام على الكرة بنادى إنبى، تفاصيل استعدادات فريقه لمواجهة الأهلى الأحد المقبل فى مسابقة الدورى العام. وقال عبد الناصر فى تصريحات إذاعية "نجرى مسحة غدا الجمعة تضم 25 لاعباً و8 من الجهاز الفنى والإدارى، وأتمنى أن نستمر فى تطبيق الإجراءات الاحترازية".

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وأضاف المشرف العام على الكرة بنادى إنبى، "لقاء الأهلى مباراة عادية ومثل أى مباراة، وأتمنى تقديم مباراة قوية بعد فترة غياب طويلة بسبب فيروس كورونا، نتمنى الخروج بنتيجة جيدة".

وأشار عبد الناصر محمد إلى أن محمد شريف لن يشارك أمام الأهلي، ونلتزم بالعقود ونحترم جميع البنود.

وتابع عبد الناصر، "نتمنى استمرار شريف بالفريق الموسم المقبل، وهذا قرار النادى الأهلي، ولكن رينيه فايلر المدير الفنى سوف يحسم الموقف ولكن ليس الآن، مازال هناك دور ثانٍ"، وتحدثنا مع محمد شريف للبقاء مع الفريق فى الموسم القادم ولكن كل شىء مؤجل حاليا".

واختم المشرف العام على الكرة بنادى إنبى تصريحاته قائلا، "ليس لدينا إصابات، وعاد إلينا صلاح سليمان وأحمد عبد العزيز بعد شفائهما من الإصابات لكنهم ليسوا جاهزين بنسبة 100%، وخاض اللاعبون فترة إعداد قوية مع حلمى طولان، وأتمنى آلا تكون هناك أى إصابة بسبب ضغط المباريات".