شكرا لقرائتكم حسام البدري يجتمع مع جهاز المنتخب عقب انتهاء مواجهة الزمالك ضد المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اجتماعا، مع أعضاء جهازه المعاون بمقر الاتحاد بالجبلاية عقب انتهاء مباريات مؤجلات الدوري والتي تنطلق اليوم بمباراة الزمالك والمصري باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية. ويحضر الاجتماع الكابتن محمد بركات مدير المتتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر. Advertisements ويناقش الكابتن حسام البدري آليات متابعة المباريات ومراقبة كل اللاعبين عن كثب وتوزيع جدول حضور الجهاز الفني للملاعب ومشاهدة اللاعبين عن قرب في إطار الإجراءات الاحترازية واستعدادا لأول توقف دولي. ويسعي المدير الفني ومعاونيه لوضع كافه السيناريوهات الممكنة للاستعدادات للمرحلة المقبلة انتظارًا لتحديد الكاف لارتباطات المنتخب في لمشوار التصفيات المؤهلة لكأسي الأمم الأفريقية والعالم

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