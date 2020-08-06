طلعت يوسف يصطحب 26 لاعبا فى معسكر برج العرب استعدادا لمواجهة الزمالك

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جدة - عمرو شويل استقر طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى على اختيار 26 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق اليوم فى برج العرب استعدادا لمباراة الزمالك على استاد برج العرب 10 أغسطس الجارى فى التاسعة مساء . وفضل طلعت يوسف ضم الثلاثى نور السيد و أحمد رفعت ورزاق سيسيه لمعسكر الزمالك رغم عدم مشاركتهم فى اللقاء لتجهيزهم للقاء الجونة المقبل المقرر له 14 أغسطس الجارى . وضمت القائمة كل من :- حراسة المرمى : عماد السيد - محمود الزنفلى - عمرو خليل - فارس محمجد Advertisements خط الدفاع : محمود شعبان - أسامة العزب - محمود رزق - محمد أنور - إسلام جمال - السيد سالم - صبرى رحيل - مروان النجار خط الوسط : نور السيد - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - هشام محمد - مروان عطيه - أحمد راشد - أحمد حجى - عبد الغنى محمد - سمانه خط الهجوم : أحمد الصباحى - خالد قمر - أحمد رفعت - رزاق سيسيه - يوسف حسن ويغيب عن معسكر الفريق أيمن غباشى للإصابة وأنيس سالتو وإيمانويل أكوى والمالى ويلسون لعدم الوصول إلى القاهرة من بلادهم وعمر الميدانى و عادل نيمار لعدم الجاهزية .

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