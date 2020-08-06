شكرا لقرائتكم حارس سموحة يطالب بالرحيل بسبب ودية طنطا .. وحمادة صقي يرفض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب أحمد ربيع الشيخ حارس مرمى سموحة الرحيل عن صفوف الفريق رسميا بنهاية الموسم الحالى نظرا لعدم مشاركته مع الفريق فى المباريات الودية وخروجه من حسابات الجهاز الفنى للفريق بقيادة حمادة صدقى الذى ظهر أنه سيعتمد على الثلاثى الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور .

Advertisements

وكان هناك أزمة حدثت أمس بين حراس مرمى الفريق فى مباراتي طنطا الودتين عندما تولى عمر صلاح الحارس البديل للهانى سليمان حراسة عرين سموحة فى اللقاء الأول، وكان أحمد الشيخ الحارس الثالث قد حصل على وعد مسبق من أحمد ناجى مدرب حراس مرمى الفريق بأنه سيحصل على فرصة فى لقاءى طنطا، وبالفعل أجرى عمليات الإحماء، إلا أن الهانى سليمان جاء له وقال إنه سيشارك بالشوط الثانى فى المباراة الثانية لأبناء السيد البدوى فرد عليه الشيخ قائلا، "يبقى أنا اللى هاقف الشوط الأول"، إلا أنه فوجئ بأحمد ناجى يمنح حسين تيمور الحارس الرابع الإشارة لإجراء عمليات الإحماء فقرر الشيخ مغادرة أرض الملعب تاركا متعلقاته الشخصية داخل غرفة خلع الملابس وأكد للمقربين أنه لن يعود مرة أخرى لسموحة.

فى الوقت نفسه أجرى حمادة صدقى المدير الفنى لسموحه مكالمة هاتفية بالحارس طالبه بضرورة العودة للتدريبات ، مؤكدا انه سيحصل على الفرصة كاملة بتوالى المباريات وأنه سيتغاضى عما فعله بالأمس عندما ترك المباراة وغادر الملعب اعتراضا على سياسة أحمد ناجى فى منح الفرصة للحراس .