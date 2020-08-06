شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يلحق بركب المتأهلين في الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لحق مانشستر يونايتد الإنجليزي بركب المتأهلين إلى دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه لاسك لينز النمساوي 2 - 1 ، يوم الأربعاء ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من المسابقة.

واستفاد مانشستر يونايتد من فوزه ذهابا بنتيجة كبيرة 5 - صفر، ليتفوق 7 - 1 بمجموع المباراتين على الفريق النمساوي.

وتقدم لينز في الدقيقة 55 عن طريق فيليب ويسنجر، قبل أن يسجل جيسي لينغارد هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 88 سجل الفرنسي أنطوني مارسيال الهدف الثاني لمانشستر يونايتد.