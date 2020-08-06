شكرا لقرائتكم إنتر ميلان يتجاوز خيتافي ويتأهل لدور الثمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعد فوزه على خيتافي الإسباني 2- صفر، في المباراة التي استضافها ملعب "فيلتينس أرينا" بمدينة جلسنكيرشن الألمانية، يوم الأربعاء، في منافسات دور الستة عشر للمسابقة.

يشار إلى أن مواجهةالفريقين، التي كانت مقررة في مارس الماضي، قد تأجلت بسبب فيروس كورونا، ليقرر الاتحاد الأوروبي (يويفا) إقامتها في ملعب محايد ومباراة واحدة فاصلة بدلا من إقامتها من مباراتي ذهاب وعودة على ملعبي الفريقين، كما كان مقررا لها بسبب ضيق الوقت.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الأول لإنتر ميلان في الدقيقة 32، قبل أن يضيف الدنماركي كريستيان إريكسن الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وشهدت المباراة إهدار خورخي مولينا لاعب خيتافي لركلة جزاء في الدقيقة 75.