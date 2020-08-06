شكرا لقرائتكم الهلال يعيد "رباعياته" في شباك النصر مجدداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب الهلال خطوة كبيرة من تحقيق لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما اكتسح غريمه التقليدي النصر 4-1، في المواجهة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام جولة "عيدنا عيدين"، يوم الأربعاء.

وسبق للهلال أن انتصر بنتيجة 4 في 3 مناسبات سابقة حيث كانت المباراة الاولى التي يسجل فيها أربعة أهداف في شباك غريمه التقليدي في الدوري عام 93 حينما انتصر 4-1، وكررها في كأس ولي العهد عام 2012 حينما فاز 4-1 أيضاً، وفي عام 2014 انتصر بنتيجة 4-3.

ووسع الهلال الفارق بينه وبين غريمه التقليدي النصر إلى 9 نقاط قبل نهاية المسابقة بـ7 مراحل.

وغلب الحذر الدفاعي على أداء الفريقين في النصف ساعة الأولى والذي لم يشهد هجمات خطيرة باستثناء هجمة الايطالي جوفينكو والذي تلقى تمريرة من زميله البرازيلي كارلوس إدواردو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس الأسترالي براند جونز الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 34 تمكن الإيطالي جوفينكو لاعب الهلال من افتتاح التسجيل لفريقه عقب تلقيه تمريرة من زميله محمد البريك ليسدد الكرة بذكاء لتستقر في شباك النصر.

وحاول النصر العودة سريعاً وكان قريباً من ذلك حينما أهدر لاعبه البرازيلي جوليانو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة أمام المرمى إلا أنه فشل في تحويلها للشباك.

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وواصل النصر هجومه وكاد مهاجمه عبدالرزاق حمدالله أن يسجل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية مواطنه نور الدين مرابط وحول الكرة برأسه إلا أنها اصطدمت بالشباك الجانبية.

وعند الدقيقة 45+2 تمكن مدافع النصر سلطان الغنّام من تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله البرازيلي جوليانو ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وفي الشوط الثاني بدأ الهلال مهاجماً وتمكن مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء عند الدقيقة 55.

وواصل الهلال هجومه ونجح لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 60 بعد متابعته لتسديدة زميله الكوري هيون سو العائدة من الحارس جونز ليضعها في الشباك الخالية.

وفرض النصر سيطرته بعد هدف الهلال الثالث وبدأ مشوار البحث عن هدف تقليص الفارق والذي كاد أن يحصل حينما اخترق لاعبه نور الدين مرابط وواجه المرمى وسدد الكرة قوية إلا أن مدافع الهلال ياسر الشهراني اعترض طريقها وأبعدها خارج المرمى.

واستغل الهلال اندفاع النصر نحو مرماه حينما نجح مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 80 بعد تلقيه تمريرة من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس براد جونز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 54 نقطة في المركز الأول وبفارق 9 نقاط عن وصيفه النصر.