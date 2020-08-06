مدير الكرة بإنبي يتحدث عن.. مصير أسامة جلال.. مواجهة الأهلي.. وشرطان لضم صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عبدالناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، إن مواجهة الأهلي مثلها مثل أي مباراة أخرى، لافتًا إلى أن أسامة جلال مستمر مع الفريق البترولي خلال الفترة المقبلة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال مدير الكرة بإنبي: "سنجري مسحة غدًا الجمعة استعدادًا لمواجهة الأهلي، سيخضع لها 25 لاعبًا و8 أفراد من الجهاز الفني والإداري، على الجميع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية".

وأضاف: "مواجهة الأهلي مثل أي لقاء بالدوري، أتمنى أن نقدم مباراة قوية ونحقق نتيجة إيجابية".

وتابع: "محمد شريف لن يشارك أمام الأهلي، نلتزم بالعقود ونحترم جميع البنود، نتمنى استمراره معنا في الموسم القادم".

وواصل: "بقاء شريف من عدمه هو قرار يرجع للنادي الأهلي، سيتم حسم الموقف ولكن ليس الآن، فما زال هناك دور ثانٍ".

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وعن موقف النادي من التفريط في بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي، قال: "كريم فؤاد مرتبط بعقد إعارة لمدة موسمين، لكن هناك شروطًا تخص رحيله، علاقتنا جيدة مع مسؤولي النجوم برئاسة محمد الطويلة، العقود تحفظ حقوق كل طرف، وسواء تلقى اللاعب عروضًا عن طريق نادي النجوم أو نادي إنبي، لن نقع في أي خلاف".

وحول موقف أسامة جلال، وحقيقة توقيعه للنادي الأهلي، قال: "النادي يمتلك عقد أسامة جلال لمدة موسمين ونصف الموسم، هو لاعب مميز وسيكون له بصمة جيدة في الموسم المقبل، نتحدث معه بشكل دائم وقيمته التسويقية تزيد".

وواصل: "الفريق يتأثر فنيا ببيع لاعبيه، لن نفرط في أي لاعب إلا بوجود عرض محترم، لن نلتفت لشائعات وكلاء اللاعبين".

وعن موقف النادي من صالح جمعة: "صالح من أبناء نادي إنبي، والأمر متوقف على الاحتياج الفني وموافقة حلمي طولان.

جدير بالذكر أن إنبي سيواجه الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن مؤجلات الاسبوع الـ15 من بطولة الدوري المصري.