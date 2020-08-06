مصدر بالزمالك لمصراوي: سلبية مسحة بنشرقي وأوناجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

قال مصدر من داخل نادي الزمالك، إن ثنائي الفريق المغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم خضعا لمسحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الخميس، أن مسحة بنشرقي وأوناجم جاءت سلبية.

ونوّه المصدر، أن ثنائي الزمالك من المقرر أن ينتظم في معسكر الفريق والمقام ببرج العرب استعدادًا للمشاركة خلال الفترة المقبلة.

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وكان نادي الزمالك أعلن أمس الأربعاء، عن وصول الثنائي المغربي، أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم إلى القاهرة بعد فترة طويلة من الغياب على متن طائرة قادمة من دبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في لقاء سيقام مساء اليوم على ملعب "برج العرب" ضمن لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع عشر.

أما المباراة التالية للزمالك فستكون أمام فريق الاتحاد السكندري في لقاء سيقام يوم الإثنين المقبل ضمن مسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل الترتيب الرابع برصيد 31 نقطة بفارق 18 نقطة عن الأهلي متصدر المسابقة خلال الفترة الحالية.