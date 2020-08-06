تعرف على القناة الناقلة.. والمعلق الجديد لمباراة "الزمالك والمصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يواجه الزمالك في الثامنة من مساء اليوم الخميس نظيره المصري البورسعيدي على ستاد برج العرب في المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعطى الضوء الأخضر لاستئناف النشاط المحلي مجددًا بعد توقف دام 5 شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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وتنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت" بتعليق بلال علام المنضم حديثاً لشركة إعلام المصريين بعد فترة عمل في التعليق على المباراة في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يستضيف الأستوديو التحليلي الذي يقوده سيف زاهر، أيمن يونس وحازم إمام، إضافة إلى عمرو الدسوقي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة بينما يأتي المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.