بن شرقي وأوناجم ينتظمان بمعسكر الزمالك ببرج العرب

انتظم الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر الفريق المقام حاليًا فى برج العرب صباح اليومالخميس.
جاء ذلك بعد التأكد من سلبية المسحة الخاصة بهما لينضم الثنائى إلى المعسكر الفريق قبل لقاء المصرى البورسعيدى،مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز التي ستقام ببرج العرب.
كان الثنائي عاد إلى القاهرة أمس بعد تأخرهما في العودة بسبب ظروف الطيران في الفترة الماضية.
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