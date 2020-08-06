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بن شرقي وأوناجم ينتظمان بمعسكر الزمالك ببرج العرب

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 انتظم الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في معسكر الفريق المقام حاليًا فى برج العرب صباح اليوم

الخميس.

 جاء ذلك بعد التأكد من سلبية المسحة الخاصة بهما لينضم الثنائى إلى المعسكر الفريق قبل لقاء المصرى البورسعيدى،

مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز التي ستقام ببرج العرب.

 كان الثنائي عاد إلى القاهرة أمس بعد تأخرهما في العودة بسبب ظروف الطيران في الفترة الماضية.

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