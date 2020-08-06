رودريجو: مانشستر سيتي متحمس لمواجهة ريال مدريد

أكد رودريجو هيرنانديز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي جاهزية فريقة لمواجهة ريال مدري الإسباني غدًا الجمعة في إيابدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال أوروبا .

وقال رودريجو في تصريحات في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :" نحن في حالة جيدة، واثقون من أنفسنا. ونحن متحمسون للغاية قبل مباراة الغد ".

وأضاف رودريجو قائلًا :" لقد مضى

وقت طويل منذ مباراة الذهاب، ولكننا نفكر في هذه المباراة منذ ذلك الحين، ونحن نعلم أنها ستكون صعبة ".

وتابع رودريجو قائلًا :" يجب التركيز فقط على مباراة الفد. نتقدم خطوة بخطوة، وغدا أمامنا هذه المباراة الرائعة التي هي نهائي بالنسبة لنا ".

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وواصل لاعب مانشستر سيتي قائلًا

:" إنها بطولة طويلة ونريد الفوز باللقب وليس هذه المباراة فقط، إنه حلم بالنسبة للجميع ولي ".

وتابع قائلًا :" بالنسبة لي فإن عامي الأول مع السيتي كان مذهلا بسبب ما تعلمته والطريقة التي تطورت بها والخبرات التي اكتسبتها ".

وأختتم قائلًا :" أنا مع فريق رائع سعيد بما قدمته وبما ينتظرني في المستقبل، سعيد بكل شيء سيأتي هنا ".

وكانت مباراة الزهاب بين ريال مدريد ومانشستر سيتي أنتهت بفوز الفريق الإنجليزي بهدفين مقابل هدف .