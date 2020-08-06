الإنتاج الحربي يسابق الزمن لتجهيز اللاعبين قبل خوض المباريات

يسابق فريق الإنتاج الحربي الزمن من أجل تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل خوض مباريات الدوري بعد استئناف البطولة. وقال مجدي عبد العاطي المدرب العام لفريق الإنتاج الحربي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر إذاعة راديو مصر: "طلبنا تأجيل لقاء إف سي مصر والأهلي، وتم تأجيل لقاء نادي مصر فقط". مصر: "طلبنا تأجيل لقاء إف سي مصر والأهلي، وتم تأجيل لقاء نادي مصر فقط". وأضاف: " دخل معنا في التدريبات أمس 8 لاعبين، بعدما كنا نتدرب فقط 12 لاعب فقط، ولكن بعض اللاعبين لازالوا في حاجة لتجهيزهم قبل استئناف الدوري الممتاز، سنعمل على رفع الحالة البدنية للاعبين". ولكن بعض اللاعبين لازالوا في حاجة لتجهيزهم قبل استئناف الدوري الممتاز، سنعمل على رفع الحالة البدنية للاعبين". وتابع: "إذا كان فريق الإنتاج جاهز فنيا وبدنيا، فلن نخشى مواجهة أي منافس، لكن الفريق لم يخوض أي مباريات ودية منذ فترة طويلة، احتاج فقط وجود فترات كافية قبل المباريات، وسنحاول تجهيز كل اللاعبين".

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