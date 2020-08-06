مجدي عبد العاطي يكشف سر قبوله منصب المدرب العام بالإنتاج الحربي

أكد مجدي عبد العاطي المدرب العام لفريق الإنتاج الحربي، والقائم بأعمال المدير الفني، أن علاقته مع مختار مختار، وراء قبوله المنصب.

وقال عبد العاطي في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" والمذاع عبر إذاعة راديو مصر: "العلاقة مع مختار مختار وراء قبولي

منصب المدرب العام في الإنتاج، وقد تحدث معي هاتفيا بسبب الظروف التي يمر بها الفريق، وبعد إصابته بالفيروس ورحيل محمد عبد الله لم أتردد لحظة واحدة في قبول العرض، كان أمرا يجب تنفيذه على الفور".

وأضاف:" الكابتن مختار حالته في تحسن كبير، وخلال الأسبوع المقبل سيكون معنا في التدريبات".

وأكمل: "علاقتي مع الكابتن مختار وراء قبولي المنصب، وحال رحيله وتولي أي مدرب آخر، فلن أقبل بالتواجد مدرب عام مع أي مدرب آخر، قبلت المنصب بسبب الوضع الصحي الحالي في الانتاج الحربي، وعلاقتي الجيدة مع مختار مختار".