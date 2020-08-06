إنبي يحسم مستقبل نجوم الفريق ويكشف حقيقة مفاوضات صالح جمعة

كشف عبد الناصر محمد المشرف العام على الكرة بنادي إنبي، موقف ناديه من التفريط في بعض اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وقال عبد الناصر في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "كريم فؤاد مرتبط بعقد إعارة لمدة موسمين، لكن هناك شروط تخص وصول عروض له، علاقتنا جيدة مع مسئولي النجوم برئاسة محمد الطويلة، العقود تحفظ حقوق كل طرف، وسواء تلقى اللاعب عروضا عن طريق نادي النجوم أو نادي إنبي، لن

نقع في أي خلاف ".

وحول موقف أسامة جلال، وحقيقة توقيعه للنادي الأهلي، قال: "لا أتوقف مطلقا حول قيام أي لاعب من إنبي بالتوقيع على عقود لنادي آخر، هناك كلام لا يغني ولا يسمن من جوع، النادي يمتلك عقد أسامة جلال لمدة موسمين ونصف، وهو لاعب مميز، وسيكون له بصمة جيدة في الموسم المقبل، نتحدث معه بشكل دائم وقيمته التسويقية

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تزيد".

وأضاف: "كنا نبيع اللاعبين باستمرار، والفريق كان يتأثر فنيا، لن نفرط في اي لاعب سوى بوجود عرض محترم، لن نلتفت للمناوشات مع جانب وكلاء اللاعبين، في حالة وجود عرض جيد".

وزاد: "صالح جمعة من أبناء نادي إنبي، والأمر متوقف على الاحتياج الفني وموافقة حلمي طولان، ونفس الأمر بالنسبة لـ"صلاح محسن" مهاجم الأهلي والمعار لنادي سموحة".

وأختتم: "إنبي لديه جيل محترم والدور الثاني سيشهد ظهور عناصر موهوبة، وهناك لاعب تعرض لإصابة وهو عبدالله عادل الذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي وإن شاء الله سيعود سريعا، كان حلمي طولان يشيد به دائما، لكن فوجئنا بتعرضه للإصابة".