اخبار الاهلي | ملعب السلام يستبدل سوره المضيء بلافتة “بطل القرن”

يستعد ملعب السلام الدولي بالقاهرة بكل ما لديه من قوة لاستضافة ما تبقى من مباريات الاهلي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، ولمواسم قادمة، بعدما وقعت إدارة النادي على عقد حق انتفاع لعدة أعوام مع شركة استادات لحين بناء ملعب خاص بالنادي بمواصفات عالمية.

وقررت إدارة ملعب السلام تغيير سور الإنارة الداخلي الذي كان يحجب شكل الوحدات السكنية المحيطة به في حي النهضة، واستبداله بلافتة نادي القرن بخلفية حمراء، مع عبارة (أعظم نادي في الكون) التي يرددها جمهور الاهلي في المدرجات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بصورة دائمة.

وتم تبديل لون مدرجات الملعب إلى اللون الأحمر بدلاً من اللونين اللذين تأسس بهما الملعب عام 2009 “الأخضر والأصفر” قبيل استضافة مصر لكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

وظهرت جهود مسؤولي الاهلي لصبغ ملعب السلام باللون الأحمر وبشخصية النادي منذ منتصف الشهر الماضي، عندما وضعت لافتات مختلفة للاعبي الفريق في مدخله وعلى بعض أسواره الرئيسية بالاضافة الى لافتة بطل القرن، وهي الكلمة التي تستفز جمهور وإدارة الغريم التقليدي “الزمالك”.

وستقام مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري أمام إنبي على ملعب السلام يوم الأحد المقبل الموافق 9 أغسطس في تمام الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي بدلاً من ستاد القاهرة الدولي الذي يستعد لاستقبال مباراتي الأهلي والزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كل من الوداد والرجاء.