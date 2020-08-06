رياضة | البدري يجتمع بجهاز المنتخب بعد مؤجلات الدوري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر البدري يجتمع بجهاز المنتخب بعد مؤجلات الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اجتماعا مع أعضاء جهازه المعاون بمقر الاتحاد بالجبلاية عقب انتهاء مباريات مؤجلات الدوري والتي تنطلق اليوم بمباراة الزمالك والمصري باستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية.

ويحضر الاجتماع الكابتن محمد بركات مدير المتتخب وأعضاء الطاقم الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر.

ويناقش الكابتن حسام البدري آليات متابعة المباريات ومراقبة كل اللاعبين عن كثب وتوزيع جدول حضور الجهاز الفني للملاعب ومشاهدة اللاعبين عن قرب في إطار الإجراءات الاحترازية واستعدادا لأول توقف دولي.

ويسعي المدير الفني ومعاونيه لوضع كافه السيناريوهات الممكنة للاستعدادات للمرحلة المقبلة انتظارًا لتحديد الكاف لارتباطات المنتخب في لمشوار التصفيات المؤهلة لكأسي الأمم الأفريقية والعالم