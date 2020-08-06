رياضة | تشكيل برشلونة المنتظر أمام نابولي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة المنتظر أمام نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس عن التشكيل المتوقع والذي سيخوض به برشلونة مواجهته المقبلة أمام نابولي في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة نظيره نابولي مساء السبت المقبل على ملعب "كامب نو" في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في إيطاليا انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة أمام نابولي كالتالي :-

Advertisements

حراسة المرمى : شتينيجن

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا

خط الوسط : سيرجيو روبيرتو - راكيتيتش - فرانكي دي يونج

خط الهجوم : ليونيل ميسي - أنطوان جريزمان - لويس سواريز.