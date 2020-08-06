رياضة | موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 6 أغسطس 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن موعد مباراتي الأهلي والوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الكاف، موعد أحد يومي 25 و26 من سبتمبر المقبل، موعدًا لمباراة الذهاب والتي ستقام في الدار البيضاء، ضمن البطولة الإفريقية.

كما أعلن الكاف، عن موعد مباراة الإياب بين الطرفين والتي ستكون، أحد أيام الثاني والثالث من أكتوبر على أن تقاما في الساعة السابعة بتوقيت جرينتش وذلك في كلا من مصر والمغرب بعد أن عادت البطولة بنظامها المعتاد ذهابا وايابا.

وكشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن اختيار جهاز الكرة بالفريق يوم 3 أكتوبر لمباراة الإياب وعلى استاد القاهرة.